Саратовский омбудсмен посетила село, где муж избил беременную жену

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя посетила село Большая Ивановка Татищевского района, где местный житель избил беременную жену.

- Система профилактики плохо сработала. Несмотря на то, что фельдер говорила им о синяках, мер принято не было, — сообщила омбудсмен.

После выписки мать с детьми доставят в безопасное место, где они будут жить.

Напомним, в селе мужчина избил беременную шестым ребенком женщину. Полиция начала проверку и привлекла мужчину к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. К уголовной ответственности его могут привлечь после судебно-медицинской экспертизы.

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