Под Саратовом мужчина избил беременную шестым ребенком жену

В Большой Ивановке Татищевского района мужчина избил беременную шестым ребенком жену.

Как сообщила на своей странице в Инстаграм Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, избитая женщина находится на пятом месяце беременности. С травмами она сейчас в больнице облцентра, возможно, сломаны ребра, но КТ сделать нельзя, так как она в положении.

- Семья на учете не состоит, жалоб на действия супруга от женщины не поступало. Организована проверка, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Пятеро детей сейчас находятся у сестры злоумышленника и останутся там до выписки матери. Первый ребенок потерпевшей — сын от первого брака, остальные четверо — совместные.

Также мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. К уголовной ответственности его могут привлечь после судебно-медицинской экспертизы.

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