Новый зампред саратовского правительства Грибов заявил, что не имеет отношения к казино

Роман Грибов выступил перед депутатами Саратовской областной думы

В Саратовской областной думе 27 января была рассмотрена кандидатура Романа Грибова на должность заместителя председателя правительства области

Председатель облдумы Александр Романов напомнил, что обсуждение вопроса не должно занять более получаса. Каждая фракция имеет право на два вопроса кандидату.

Это возмутило депутата Николая Бондаренко, он считает, что при таком регламенте не получится задать все необходимые вопросы и высказать свою позицию по кандидату. Его коллега Александр Анидалов считает, что каждый народный избранник должен иметь по три минуты на выступление. Дело в том, что ряд депутатов считают Романа Грибова неподходящим для работы на такой должности, так как он, по их мнению, не обладает нужными компетенциями. Однако такое предложение было отклонено.

Вице-губернатор области Игорь Пивоваров, представляя кандидатуру Романа Грибова, рассказал, что тот будет курировать социальную сферу, в том числе здравоохранение, культуру, соцзащиту, молодежную политику, туризм, сферу занятости.

Роман Грибов в своем выступлении остановился на теме борьбы с коронавирусом, готовности к массовой вакцинации, увеличения зарплаты работников образования, организации питания школьников, реализации программы социального контракта, борьбы с безработицей, поддержке учреждений культуры и спорта.

Депутат Николай Бондаренко крайне эмоционально возмутился тем, что Роман Грибов ничего не говорил о проблемах, которые существуют в Саратовской области. Кандидат ограничился несколькими словами — «будем работать вместе над этим».

Зинаида Самсонова также попросила выступающего конкретнее пояснить свои планы по решению проблем, о которых он ничего не сказал. Она также спросила о возможности строительства в Саратове современного биатлонного комплекса, готов ли он публично поддержать этот проект. По словам Грибова, спортивный центр может популяризовать развитие биатлона в области и привлечет людей. Он заявил, что готов его поддержать.

- Мы от вас ждали пути решения проблем, — также остался не совсем доволен выступлением Грибова депутат Станислав Денисенко.

Иван Чепрасов считает, что с биографией Грибова он станет «уникумом в правительстве». По его информации, тот больше года работал директором казино. Он поинтересовался, соответствует ли это действительности. Грибов заявил, что не имел отношения к казино.

По мнению Бондаренко, Роман Грибов «не понимает социальную функцию государства» и не имеет морального права занимать должность председателя правительства. На это кандидат отказался комментировать «слухи и домыслы», сказав, что вообще не понимает сути вопроса.

В итоге голоса депутатов разделились таким образом: 31 человек высказался «за», семеро — «против».

Кандидатура Грибова была согласована не единогласно

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