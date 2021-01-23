СКР начал проверку смертельного тарана полицейской машины в автомобиль скорой помощи

ДТП с машиной полиции и скорой

Следственный комитет в Саратовской области начал проверку ДТП, в котором погиб пациент машины скорой помощи. В автомобиль скорой, которая везла пациента в реанимацию с включенными световыми и звуковыми сигналами, на перекрестке Кутякова и Астраханской 23 января врезалась служебная «Лада Гранта» уполномоченного полиции.

Скорая опрокинулась, пациент погиб, медикам потребовалась помощь коллег.

- Следователями СК, с участием криминалистов ведомства, в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ГИБДД, участковый уполномоченный 1981 года рождения был трезв.