Панков встретился с рахмановскими «Медведями»

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О встрече с одной из районных спортивных команд рассказал депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов». Он снова напомнил о необходимости поддержки таких коллективов со стороны области.

- Очень много перспективных молодежных команд в сёлах. С одной из них встретился. Это хоккейная команда «Медведь» в Рахмановке. Сейчас готовятся к матчу в Балаково. Вот из таких ребят и вырастают чемпионы. Но для этого им нужна серьезная помощь на уровне региона. Да, в Пугачевском районе есть крепкие фермерские хозяйства, которые помогают залить лед, приобрести снаряжение. Это им большой плюс. Но, считаю, все спортивные объекты в районах и такие команды должны быть на балансе областного Минспорта. Чтобы у них было стабильное финансирование и поддержка, - написал Панков.

В рабочей поездке в Пугачевском районе он побывал в сельских школах в Рахмановке и Карловке. пообщался с учителями, обещал помощь в решении проблем.

- В Пугачеве, как уже говорил, с жителями выбрали место для строительства ФОК открытого типа. В прошлом году такой уже построен в Духовницком, и похожий будет в Юбилейном в Саратове. А в Карловке помогу привести в порядок школьный спортзал, - сообщил Николай Панков.