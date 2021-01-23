В Елшанке и Октябрьском районе Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 23 января, вода перестала поступать в краны жителей двух районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ сторонней организации пришлось отключить водоснабжение в квадрате улиц 2-й Детский проезд — Каляевская — Клочкова — Вяземская. Воду подадут ориентировочно в 20:00.

До полуночи воды не будет в частном секторе на Камской, 27, 33, 35, 35а, Лагерной, 21а, Б, 23Б, в, д, 27а.

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