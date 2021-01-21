Стая собак захватила территорию школы в Заводском районе Саратова

В Саратове местные жители продолжают приходить в ужас от количества бродячих собак.

В паблике saratov.life Вконтакте опубликовали видео, на котором показано, как идущих в школу детей на улице Химическая сопровождает стая собак в 15-16 голов. Вся свора, судя по комментариям и другим видео в сообщении, обитает где-то поблизости от школы №56 по адресу Ул. Химическая, 9/1, 2-й Совхозный проезд в Заводском районе.

- Трогательный зоопарк становится очень опасным, - отметил анонимный автор публикации.

Пока нападения на школьников там не было, но подобные случаи уже происходили с начала года в Саратове. По данным регионального СКР, более 53 человек пострадали в 2020 году от укусов бродячих собак.

Мэру Саратова прокуратура города внесла представление по этому поводу – в городе до сих пор официально нет организации, которая занималась бы отловом собак. Как это поможет детям в школе №56, если свора набросится на кого-то из них – не ясно.

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