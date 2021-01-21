В Саратове разгрузили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса

Сегодня, 21 января, 20 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса разгружено на Саратовском аптечном складе.

Как сообщил в своем Инстаграме министр здравоохранения региона Олег Костин, после проверки вакцина уйдет в города нашей области.

Вакцина от коронавируса прибыла в Саратов - 20 тысяч доз

Напомним, как ранее Костин докладывал на заседании координационного совета, вакцина пойдет в первую очередь в те районы, которые еще не получили ее.

В регионе открыты 66 прививочных пунктов.

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