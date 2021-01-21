Мэр Саратова признал нарушения в финансовой деятельности «Ритуала»

Муниципальное предприятие «Ритуал», которое занимается захоронениями на городских кладбищах, уличили в нарушениях финансово-хозяйственной деятельности. Это установили в ходе недавних ревизий. Об этом в Инстаграме сообщил мэр города Михаил Исаев.

Он поручил своему первому заму Сергею Грачеву, а также новому директору «Ритуала» Александру Носакивскому «в кратчайшие сроки выработать и применить меры, направленные на наведения порядка в «Ритуале».

- Предприятие необходимо оптимизировать свою работу, сделать ее максимально прозрачной, повысить качество услуг, а также стать максимально открытым для обратившихся в сложную минуту горожан, — заявил Исаев.