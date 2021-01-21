В правительстве области Николай Панков поднял вопрос о помощи здравницам

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Вопрос о поддержке саратовских здравниц и санаториев поднял на совещании в правительстве региона 21 января депутат Госдумы Николай Панков. Во встрече, кроме чиновников, приняли участие директора санаториев Саратовской области. Об этом Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Санатории области нуждаются в поддержке. Не только финансовой. Надо давать жителям больше информации о наших уникальных здравницах. О природных богатствах нашей области, которые помогают возвращать здоровье людям.

В период пандемии приостанавливалась деятельность санаториев. Сократилось количество отдыхающих. Доходы санаториев упали. А расходы не стали меньше. Это зарплата сотрудников, аренда и содержание зданий, налоги, коммунальные расходы. Данная проблема была озвучена на встрече предпринимателей с Вячеславом Володиным.

На прошлой неделе был в «Светлане» в Вольском районе. Целый комплекс зданий, хорошо оснащенных кабинетов практически пустует. Хотя там есть возможности для восстановительного лечения тех, кто перенес коронавирус. Там уникальная солевая комната, минеральная вода.

Или другой пример — Чапаевский санаторий в Ершовском районе, там уникальные грязевые источники. А «Пещера монаха» в Хвалынском районе? Там, кажется, даже воздух целебный.

Сегодня в правительстве области поднял вопрос о помощи нашим здравницам. С главными врачами, директорами санаториев, областным Минздравом, Роспотребнадзором, Фондом социального страхования, ресурсоснабжающими организациями, налоговой службой. Представители здравниц рассказали о проблемах. «Синей птице» в Балаковском районе даже пришлось закрыть детский санаторий. А во взрослом всего 19 отдыхающих. Недостаточно средств на оплату электроэнергии и газоснабжения.

Есть жалобы и на бюрократические моменты. Иногда люди не могут приехать в санатории, так как не могут получить справку, что не контактировали с больными коронавирусом.

Выслушали мнения всех сторон. Предложили комплекс мер. Это и отсрочка коммунальных платежей, и возможность налоговых послаблений. И льготы на областном уровне, нормативные изменения в интересах учреждений. Нужно проработать на законодательном уровне нормативы и тарифы для реабилитации переболевших коронавирусом. Внести необходимые изменения в санаторные карты. О необходимости этого говорят и врачи.

Вместе будем работать. Чтобы поддержать наши здравницы, не потерять специалистов и лечебно-профилактическую базу, — написал Панков.