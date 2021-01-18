Расчистку подъездов к площадкам, где установлены мусорные баки, будет обеспечивать первый заммэра Сергей Грачев.Сделать он это должен в течение суток. Такое поручение дал мэр Михаил Исаев после жалоб горожан и заявления Регоператора, что 400 контейнеров с мусором не смогли вывезти из-за того, что машины не смогли к ним подъехать — все завалено снегом.- Прошло несколько дней с того момента, как завершились серьезные снегопады. Коммунальные службы должны отрабатывать такие адреса в приоритетном порядке.Кроме того, на личный контроль Грачеву поставлен вопрос очистки остановочных павильонов — местами сесть в автобус или троллейбус или выйти из них очень проблематично из-за неубранного снега, — написал Исаев в Инстаграм.