В Балашове Саратовской области арестован 35-летний мужчина, подозреваемого в покушении на убийство ребенка.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он проведет под стражей два месяца — до 15 марта.По версии следствия, утром 15 января пьяный мужчина пытался зарезать 10-летнего сына у себя дома на улице Сенная. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника и спасти мальчика. Сейчас его жизни ничто не угрожает.Следователи допросили задержанного, мужчина не стал давать показания.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.