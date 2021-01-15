В Балашове Саратовской области мужчина пытался убить ребенка.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство заведомо беспомощного малолетнего ребенка.По версии следствия, утром, около 11 часов 15 января 35-летний местный житель был пьян. В своем доме на улице Сенная он кинулся с ножом на 10-летнего сына. Злоумышленника удалось обезвредить, ребенок оказался в безопасности. Приехавшие медики осмотрели его, сейчас мальчику оказывается необходимая помощь.Неадекватный гражданин был задержан, решается вопрос об аресте. Следователи начали проверку.Очевидцы сообщают, что мужчина не просто угрожал ребенку ножом, но фактически взял его в заложники, а также три часа водил его раздетым по улице в мороз. При этом соседи говорят, что мужчина ранее уже был судим.Соседи подозреваемого сообщили о неадекватности мужчины. Предположительно, он мог злоупотреблять наркотиками.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.