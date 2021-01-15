Оперативный штаб по коронавирусу в Саратовской области сообщил о 251 новом случае инфекции за минувшие сутки.К утру 15 января общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 39 195 человек.Выписали за минувшие сутки 220 пациентов.Больше всего заражений в Саратове — 96, в Энгельсском районе — 28, в Балаковском районе — 24.У 132 новых пациентов признаки ОРВИ, у 109 диагностирована пневмония, с бессимптомным течением — десять пациентов.По-прежнему больше всего новых зараженных среди людей старше 60 лет, таких новых пациентов выявлено 94.