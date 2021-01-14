Из-за обильного снегопада и усиления ветра до 19 м/с по инициативе правительства Пензенской области временно приостановлено автобусное сообщение в направлении Саратова и Самары.Автобусные рейсы по межмуниципальным направлениям Саратовской области возобновлены.Пассажиров вечерних рейсов просят уточнять информацию о предстоящих автобусных рейсах в справочной саратовского автовокзала: 004, +7 (8452) 24-62-22. Снегопады могут прервать и другие рейсы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.