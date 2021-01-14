В Саратовской области нет отрезанных снегопадом населенных пунктов. Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Об этом «КП-Саратов» заявили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения правительства области.На расчистку автомобильных дорог от снежных заносов 14 января мобильный отряд тяжелой техники был поднят лишь частично. Сейчас в Саратовском районе проводится расчистка автомобильных дорог. На месте работают шнекороторные установки на базе «Урал-4320» и автогрейдеры. Сначала шнекороторная установка проходит и убирает основную массу снега, после этого проходит грейдер и счищает остаток.Напомним, отряд был сформирован на базе областной службы спасения по поручению губернатора.