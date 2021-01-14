Полиция в Саратове завела три уголовных дела по факту распространения фальшивых денег. За 13 января сразу три раза в банках обнаружились поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей. Липовые деньги обнаружены на территории Саратова и Энгельса. Уже установлено, что они поступили в банк из организаций, в которых нет приборов для определения подлинности купюр.В ГУ МВД России по Саратовской области напомнили, что в случае обнаружения подозрительных купюр необходимо принять меры к немедленному вызову сотрудников полиции, постараться запомнить приметы лица, предъявившего ее к оплате.Не пытайтесь избавиться от фальшивых денег оплатив ими что-либо — за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных денег предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.