В ночь с 13 на 14 января в Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской железной дороги велись непрерывные работы по уборке снега. В этом процессе были задействованы восемь пневмоочистительных машин, два снегоочистителя и десять снегоуборочных машин. С их помощью со станций Саратовского и Волгоградского регионов было вывезено 7,5 тыс. кубометров снега и очищено 364 километра пути. Проведенная работа позволила избежать задержек пассажирских поездов.В Саратовской области основные работы велись на станциях Саратов-3, Трофимовский-2, Багаевка, Аткарск, Анисовка, Озинки, Клёны и Нефтяная, а в Волгоградской области – на станциях Арчеда, Петров Вал, имени Максима Горького и Волгоград-1.Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.***Во время снегопада приоритетной задачей железнодорожников является обеспечение бесперебойного движения грузовых и пассажирских поездов, в том числе пригородных. Уборка снега ведётся как на перегонах, так и на железнодорожных станциях. От выпадающих осадков расчищаются железнодорожные пути, междупутья, стрелочные переводы и пассажирские платформы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.