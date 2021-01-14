Вечером 13 января в одном из частных спортклубов в Октябрьском районе Саратова произошло ЧП. В воде стало плохо 16-летней девушке. Ее вытащили из воды посетители и вызвали спасателей. Как сообщается в Инстаграм «ЧП-Саратов», произошло утопление девушки, она госпитализирована в тяжелом состоянии.В региональном Следственном комитете, где уже начали проверку по этому факту, о причинах произошедшего пока не говорят. Здесь сообщили, что девушка внезапно подплыла к боковому бортику и схватилась за него. На то, что ей стало плохо, обратил внимание один из плававших на соседней дорожке мужчин. Он поспешил ей на помощь и совместно с представителем персонала данного комплекса, извлек ее из воды. На место происшествия прибыли спасатели областной службы спасения и бригада скорой помощи, которые провели неотложные медицинские мероприятия. После реанимации девушку госпитализировали.Следователи Октябрьского отдела СУ СКР устанавливают все обстоятельства ЧП.