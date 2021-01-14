В Саратовской области днем 14 января ожидается снегопад, местами сильный.В ГУ МЧС по Саратовской области предупредили, что в некоторых районах – очень сильный, более 20 мм осадков.Кроме того, ожидается метель, гололед, гололедица, снежные заносы.Ветер будет порывистый, местами до 23 м/с.Температура днем поднимется до -1-6 градусов, на северо-востоке – до -11 градусов.Год назад в этот день также шел снег, но умеренный. При этом было теплее, до +1 градуса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.