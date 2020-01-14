Утром в Саратовской области пройдет мелкий снег

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:59:47+03:00

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В Саратовской области сегодня утром, 14 января, пройдет небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый.

- Погода будет облачной с прояснениями. Днем осадков не ожидается. Местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, налипание мокрого снега, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура днем поднимется до +1…-4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU