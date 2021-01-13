С 14 января театры области откроют свои двери для зрителей, решение принято правительством области. Наполняемость зала должна составлять не более 30% от общего количества мест. Организованным группам несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет посещение учреждений культуры будет запрещено.В Саратовском академическом театре оперы и балета, который переехал на 2-ю Дачную на период реконструкции основной сцены, уже в это воскресенье 218-й сезон откроется оперой-мюзиклом для детей и взрослых «Волшебник изумрудного города». Затем последует неделя спектаклей на музыку П.Чайковского: 22 января – балет «Щелкунчик», 23 января – опера «Евгений Онегин», 23 января – балет «Лебединое озеро».Закончится месяц показами оперы «Царская невеста», вечером одноактных балетов и опереттой «Веселая вдова». Билеты уже сегодня можно будет купить на сайте театра, касса на Новой сцене начнет работу с 15 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.