Сегодня депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил больницы. Парламентарий побывал в горбольницах №№10 и 12 и передал подарки врачам. Напомним, в этих учреждениях ранее были развернуты ковидные госпитали.- В праздничные дни, когда многие отдыхали, медики продолжали бороться за жизнь и здоровье жителей области. Выражаю глубокую благодарность людям в белых халатах, которые ежедневно выполняют такую нужную работу, зачастую в ущерб себе. Хочу еще раз поздравить всех медиков с праздниками, пусть в этом году будет больше поводов для радости и улыбок, — сказал Воробьев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.