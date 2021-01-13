В первый рабочий день 2021 года, 11 января, в Волжский районный суд Саратова поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении Игоря Качева, бывшего руководителя ГУ МЧС области.Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении контрактов. Однако в июне прошлого года судья Никита Вдовин оправдал Игоря Качева, не найдя в его действия состава преступления.На этот раз дело будет рассматривать судья Виктор Кучко.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.