В Саратовской области задержан Андрей Пригаров, прокурор Кировского района Саратова. Операция произошла накануне Нового года.Об этом «КП-Саратов» сообщил неофициальный источник в правоохранительных органах.Предварительно, его подозревают в коррупционном преступлении.При этом ряд СМИ отмечают, что Андрей Пригаров накануне задержания написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако на сайте прокуратуры он до сих пор числится прокурором Кировского района.Напомним, Андрей Пригаров стал прокурором Кировского района Саратова в феврале 2018 года. До этого он работал в прокуратуре Ленинского района.Несколько минут назад информация о задержании прокурора подтвердилась официально. В СУ СКР региона сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, Андрей Пригаров, еще работая первым заместителем прокурора Ленинского района, а потом и заняв должность прокурора Кировского, регулярно получал деньги от фирмы по оказанию ритуальных услуг. Предположительно, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года он получил 18 млн рублей. За эти деньги он оказывал общее покровительство организации, которая занималась похоронами.Сейчас решается вопрос о возможном аресте Пригарова. С ним ведутся следственные действия.Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной УФСБ и прокуратурой области.- Прокуратура Саратовской области ведет бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах. Надзорное ведомство неукоснительно исполняет требования Генерального прокурора РФ к служебному поведению работников, проводя соответствующие проверки. Прокуратура области и впредь будет вести последовательную антикоррупционную работу, — говорится в официальном заявлении ведомства.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.