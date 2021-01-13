Следователи отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области ищут свидетелей аварии, в которой погиб руководитель регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин.- Очевидцы могут обратиться по номерам 99-46-66, 8-904-243-85-93 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет №806, а также предоставить имеющиеся видеозаписи, — сообщили «КП-Саратов» в областном главке.Напомним, ДТП случилось около 12 часов 26 декабря в районе пересечения дороги из Александровки с дорогой к Березиной Речке. Столкнулись «КамАЗ» и Suzuki Grand Vitara. В результате погиб водитель иномарки — Михаил Болтухин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.