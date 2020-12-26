В правительстве Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили гибель начальника «Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Саратовский ЦГМС») Михаила Болтухина.ЧП произошло сегодня, 26 декабря, в 11.20.По предварительным данным ГИБДД Саратова, в столкновении двух автомобилей - КАМАЗ и внедорожника Suzuki Grand Vitara погиб водитель иномарки.Им оказался 70- летний Михаил Болтухин. Авария произошла у поворота на село Александровка Заводского района.Свои соболезнования уже выразил губернатор Валерий Радаев.