По итогам 2020 года промышленность и сельское хозяйство Саратовской области достигли показателей, которые выше общероссийских и даже прошлогодних по региону. По мнению губернатора, несмотря на непростой год, это свидетельствует о большой комплексной работе в предыдущие годы. Валерий Радаев провел совещание, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития региона в 2020 году, текущая ситуация и задачи на 2021 год.Саратовская область в непростых условиях пандемии улучшила позиции по ряду направлений, в том числе в промышленном секторе. Индекс промышленного производства составил 102,2%, что превышает общероссийский показатель. Этот рост обеспечили предприятия обрабатывающих производств, в том числе, за счет мер господдержки, мероприятий нацпроектов. Положительная динамика есть также в строительном комплексе, где объем строительных работ 102,3% по сравнению с 2019 годом.В сельском хозяйстве произведено продукции на 157 млрд рублей. Темп роста заработной платы в регионе стал самым высоким в ПФО — 9%.Количество крупных инвестпроектов с 146 за 2020 год увеличилось до 168 с общим объемом инвестиций в 649 млрд рублей и планируемым созданием 9,7 тыс. новых рабочих мест.