Подписано постановление о возобновлении работы театров, домов культуры, филармонии и цирка в Саратовской области.Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.Культурные и зрелищные мероприятия можно будет проводить с 14 января при соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора. В частности, наполняемости залов не более чем на 30%, запрета на групповые посещения лицам до 16 лет.- Учреждениям культуры предстоит работать в непростых условиях. Более полугода наши артисты в связи с пандемией устраивали свои выступления в онлайн-формате. Многие театры подготовили новые спектакли и очень хотели представить их зрителям. Теперь такая возможность есть, но мы не можем пренебрегать правилами безопасности, поэтому введены жесткие ограничения по количеству посетителей и меры профилактики инфекционных заболеваний. Все это должно неукоснительно соблюдаться. Министерству культуры поручено держать данный вопрос на контроле, — написал Роман Бусаргин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.