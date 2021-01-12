В Саратовской области с ограничениями по количеству зриетелей, но снова начинают работу театры и другие учреждения культуры. Об этом вечером 12 января сообщил губернатор Радаев на заседании совета по противодействию коронавирусу.- Согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора возобновляется деятельность театров и других учреждений культуры, которые в марте приостановили мероприятия. Принципиально важно, чтобы все требования, касающиеся продажи билетов, рассадки зрителей неукоснительно соблюдались. Учреждения должны быть полностью готовы к новому формату. Уверен, Татьяна Анатольевна Гаранина всё это учитывает, и театры уже получили необходимые инструкции.Наша с вами цель – дать возможность людям полноценно работать, учиться и отдыхать. А в нынешних условиях «полноценно» - значит безопасно. Поэтому никто не расслабляется, - сказал Радаев.Напомним, учреждения культуры приостановили представления в марте 2020 года.