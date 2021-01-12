В Саратовской области ожидается сильный снегопад, возможны метели и туман.- Не стоит превышать скорость и выезжать на встречку. Это самые аварийно-опасные нарушения ПДД, — напомнили водителям в ГИБДД области.Также в инспекции добавили, что за последние два дня в столкновениях погибли три человека.За 2020 год в регионе случилось 182 ДТП, где водители выехали на встречную полосу. В этих авариях 72 человека погибли, 349 — пострадали.В Госавтоинспекции напомнили, что лобовое столкновение даже при скорости 40 км/ч может стать фатальным.Пешеходам также стоит быть внимательными и переходить дорогу, убедившись, что вас пропускают. На одежду в темное время суток надо прикреплять световозвращающие элементы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.