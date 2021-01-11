В Вольском районе Саратовской области сегодня утром, 11 января, случилось смертельное ДТП.- По предварительным данным, в 10:00 на 174-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград водитель ВАЗ-2111 врезался в «КамАЗ», за рулем которого был 45-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина из легковушки.Обстоятельства аварии выясняются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.