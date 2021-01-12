В СУ СКР по Саратовской области подтвердили «КП-Саратов» информацию о прекращении в очередной раз уголовного дела в отношении Александра Ландо. Решение вынесено следователем СУ СКР по реабилитирующим основаниям — отсутствию состава преступления.Бывший руководитель Общественной палаты Саратовской области, а в прошлом первый омбудсмен региона Александр Ландо, обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы директор «Автокомбината № 2», депутат областной думы Андрей Беликов ежемесячно передавал Ландо 150 тыс. рублей за обеспечение победы в конкурсе перевозчиков на обслуживание городских маршрутов в Саратове.Впервые дело возбуждено в апреле 2019 года.Дважды — в апреле и июне 2020 года — его уже прекращали за отсутствием состава преступления. Тем не менее оно возобновлялось вновь.Сегодня, 12 января 2021 года, оно прекращено в третий раз.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.