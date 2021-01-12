Уже начата разработка проектной документации и в 2021 году будет смонтирована контактная электрическая сеть для троллейбусов на мосту Саратов — Энгельс. Объект будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом на постоянно действующем совещании в областном правительстве заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.Председатель правительства области Роман Бусаргин поручил до конца февраля обеспечить разработку проектной документации по троллейбусному маршруту Саратов — Энгельс.Бусаргин также поручил обеспечить 100% внедрение терминалов безналичной оплаты на транспорте, а также до 2023 года завершить внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая включает «умные» светофоры, «умные остановки» и другие современные средства.Сейчас завершен первый этап этой программы — установка камер фотовидеофиксации ПДД.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.