В Дергачевском районе Саратовской области местная жительница лишилась работы и пошла в прокуратуру.Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, она работала художественным руководителем МКМО «Центральный дом культуры» с 1 января 2013 по 3 марта 2020 года.Причиной увольнения стали прогулы, но документального подтверждения этому не нашлось. Напротив, она уведомила руководство, что отсутствует по уважительной причине — ухаживает за тяжелобольной матерью в стационаре.Прокуратура обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным, восстановлении в должности и компенсации морального вреда.В итоге судебная тяжба завершилась удовлетворением иска в полном объеме. Женщина снова стала художественным руководителем, за время вынужденного прогула ей возместили сумму заработка в размере 127 тыс. рублей. Моральный вред был компенсирован в сумме 10 тыс. рублей.Напомним, в конце прошлого года была попытка уволить директора театра «Теремок» Александра Удалова. Но после общественного резонанса такое решение было отменено.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.