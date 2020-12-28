После встречи с работниками театра кукол «Теремок», на которой присутствовал председатель правительства Роман Бусаргин и министр культуры Татьяна Гаранина, а также сам Удалов, принято решение о том, что Минкульт подпишет новый контракт с директором, который руководил театром 14 лет.Работники театра высказали мнение в поддержку директора учреждения Александра Удалова.Валерий Радаев по итогам отчета Бусаргина принял решение, что министерством культуры будет подписан контракт с Удаловым на дальнейшую работу.- Позицию трудового коллектива нужно обязательно учитывать, — заметил Радаев.Александр Удалов в комментарии «КП-Саратов» заметил, что готов был принять любое решение губернатора.- Роман Бусаргин выслушал внимательно всех и составил свое мнение, которое донес до главы региона. Встреча сегодня была очень представительная и высказались все, кто хотел, — сказал Удалов.Он также отметил, что претензии, которые были адресованы ему Минкультом, носили «рабочий характер», а все замечания вовремя учитывались.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.