В Балакове Саратовской области 15-летнего подростка отправили под арест.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мальчика обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, от чего женщина скончалась.По версии следствия, в ночь на 7 января в квартире дома на улице набережная Леонова он поссорился с матерью. Причиной стало пьянство женщины. Подросток избил ее руками и ногами по голове и ушел в свою комнату. На следующий день около 13:30 он увидел, что пострадавшая скончалась.Подросток сообщил родственникам, те вызвали скорую помощь и полицию.Свою вину мальчик признал и раскаялся.Следователи проверят условия жизни подростка и обучения в школе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.