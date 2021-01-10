Днем 7 января в квартире дома на улице Набережная Леонова в Балаково было обнаружено тело 44-летней хозяйки жилища.Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном СК.Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На голове и теле женщины обнаружены кровоподтеки. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной ее смерти стала сочетанная травма тела.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний сын потерпевшей.Следствие полагает, что в ночь с 6 на 7 января парень поссорился с родственницей из-за того, что она употребляла алкоголь. Юноша начал бить ее по голове и телу, а потом ушел в свою комнату.Около 13:30 на следующий день он понял, что мать скончалась и сообщил об этом родственникам, которые вызвали бригаду скорой помощи и полицию.Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.Доказательства закрепляются, расследование продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.