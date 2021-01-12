Депутат Госдумы Николай Панков поделился дополнительными подробностями встречи спикера ГД Вячеслава Володина с предпринимателями 11 января в правительстве Саратовской области. Напомним, ранее бизнесмены обратились к председателю ГД с письмом, в котором сообщили о крайне тяжелых для бизнеса ограничениях, что были введены региональными властями в период пандемии.- Вчера на встрече с предпринимателями Володин поднял актуальный вопрос. О том, чтобы в период пандемии принимались только обоснованные и эффективные ограничения бизнеса. По этому поводу он обратился к представителям регионального Роспотребнадзора.При этом спикер призвал учитывать опыт других регионов. Например, в Новосибирске цирк не закрылся, он продолжает работу. Там разработали новые правила посещения, чтобы максимально защитить здоровье зрителей. Речь на встрече шла и о том, чтобы все кафе и рестораны могли работать до 23:00, как в Москве.Соглашусь со спикером, ограничения не самоцель. Важно, чтобы даже в период пандемии бизнес мог продолжать свою работу, а люди — получать востребованные услуги. Посещать театры, кино, цирки, кафе. То есть, жить обычной жизнью. Но разумеется, с соблюдением необходимых мер безопасности и разумных ограничений.Наибольшее возмущение и непонимание вызвал факт из Энгельса. Там предприниматель рассказал, что «Водоканал» поднял платежи за воду. А энергообеспечивающая организация написала письмо о предварительной оплате. Даже не по факту. Вот уж точно, голь на выдумку горазда. Сегодня обратился в областную прокуратуру проверить обоснованность таких мер, — написал Панков.