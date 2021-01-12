Житель Энгельса попался на удочку мошенников, решив купить собаку.- Мужчина увидел объявление о продаже мопса за 8,5 тыс. рублей, договорился с продавцом по переписке, тот прислал ссылку для перевода денег. Перейдя по ней, гражданин ввел данные карты и лишился 17 тыс. рублей. Животное к нему также не приехало, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.Правоохранители просят граждан не вводить свои данные на неизвестных сайтах. Если сумма покупки в интернете большая, просите наложенный платеж.Кроме того, за сутки мошенники обманули 11 жителей Саратовской области на полмиллиона рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.