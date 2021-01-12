В Саратовской области за минувшие сутки мошенники обманули граждан на 500 тыс. рублей.- Жертвами стали 11 человек. Одной из самых распространенных схем обмана является звонок из банка. Аферисты просят продиктовать номер карты, код из СМС или же снять деньги и переложить их на безопасный, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Таким способом обманули жителя Пугачева. Чтобы избавиться от нежелательного займа, который ему, по словам банковского сотрудника, одобрили, мужчина продиктовал данные и лишился 150 тыс. рублей.В ГУ МВД просят граждан не сообщать никому пароли, коды из СМС и секретную информацию на обороте.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.