По оперативным данным, в декабре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Грузооборот в декабре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,3% и составил более 7,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,9 млрд тонно-км (-3,5%).За 12 месяцев минувшего года погружено более 37,7 млн тонн, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:- нефти и нефтепродуктов – 16,4 млн тонн (+3,1% к январю-декабрю 2019 года);- химикатов и соды – 3,7 млн тонн (-8,8%);- зерна – 3,5 млн тонн (+71,7%);- цемента – 2,6 млн тонн (+6,9%);- химических и минеральных удобрений – 2,4 млн тонн (+6,4%);- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (-6,6%);- черных металлов – 2 млн тонн (+5,3%);- строительных грузов – 964,5 тыс. тонн (+6,4%);- кокса – 364 тыс. тонн (+9,2%);- лома черных металлов – 299,4 тыс. тонн (+9,7%).Грузооборот в 2020 году составил более 84,2 млрд тарифных тонно-км (-1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 109 млрд тонно-км (-1,3%).ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.