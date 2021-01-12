В Ивантеевском районе задержана женщина, подозреваемая в причинении смерти сожителю.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о преступлении в селе Бартеневка.Тело 47-летнего мужчины было найдено в частном доме вечером 10 января. Причиной смерти стало колото-резаное ранение брюшной полости, повреждение печени и потеря крови.Сейчас с 31-летней сожительницей погибшего проводятся следственные действия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.