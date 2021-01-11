В селе Бартеневка Ивантеевского района Саратовской области погиб человек.Как сообщили «КП-Саратов», тело 47-летнего мужчины было найдено в частном доме 10 января около 18 часов.Мужчина был ранен ножом в живот.Начата проверка. По итогам ее будет установлена точная причина смерти и принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.