В субботу, 9 января, на маршруты выведено более 350 единиц спецтехники. Из-за снегопада на работу в усиленном режиме перешли мусоровывозящие компании, которые вывели на маршруты весь парк спецтехники. Контроль за соблюдением графиков движения и маршрутами мусоровозов осуществляется логистами Регоператора по данным ГЛОНАСС. В полном соответствии с графиками идет транспортирование ТКО с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балакове. Обработка ТКО на мусоросортировочных комплексах идет в штатном режиме. Отрасль обращения с ТКО работает стабильно, снегопад осложнил работу по транспортировке ТКО, но не повлиял на стабильность оказания коммунальной услуги.В то же время появились затруднения с доступом к отдельным контейнерным площадкам, которые оказались завалены снегом в Саратове, Вольском и Дергачевском районах.- В Дергачевском районе не проехали в два села из-за переметов, их сейчас расчищают. В Саратове и Вольске заблокированы несколько контейнерных площадок при расчистке дорог грейдерами. Контейнер с мусором весит более 300 кг, и два человека экипажа мусоровоза физически не смогут перенести контейнер через снежный навал, — сообщил замдиректора Регоператора Алексей Синтин.Сообщения о заблокированных контейнерных площадках оперативно передаются в администрации районов для организации расчистки. Чаще всего задача расчистить подходы к контейнерным площадкам лежит на управляющих компаниях, обязанных содержать свои контейнерные площадки в надлежащем состоянии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.