Главным федеральным инспектором по Саратовской области стал 57-летний Виталий Сластной.Как сообщается на сайте полномочного представителя президента в ПФО, Сластной является государственным советником РФ второго класса.Он окончил Новочеркасский политехнический институт в 1985 году, с 1989 по 2015 работал в органах службы безопасности.После с 2015 по июнь 2020 года был федеральным инспектором по Московской области, а в июне стал федеральным инспектором по Саратовской области. На этой должности он проработал до декабря 2020 года.Новый ГФИ имеет звание полковника, медали «За отвагу», ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награды ФСБ России и других ведомств, поощрения президента России и субъектов РФ.Напомним, до Виталия Сластного Главным федеральным инспектором по Саратовской области был Григорий Сергеев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.