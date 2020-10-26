Григорий Сергеев оставил пост ГФИ Саратовской области

Григорий Сергеев

Главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев сложил полномочия.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных официального сайта полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ранее там были опубликованы данные о 14 ГФИ, в рядах которых был Григорий Сергеев, а сегодня информация о нем с сайта исчезла.

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