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Григорий Сергеев оставил пост ГФИ Саратовской области

Неизвестны причины такого решения
Дарья Вострикова
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Григорий Сергеев

Григорий Сергеев

Главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев сложил полномочия.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных официального сайта полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ранее там были опубликованы данные о 14 ГФИ, в рядах которых был Григорий Сергеев, а сегодня информация о нем с сайта исчезла.

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