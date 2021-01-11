Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в правительстве Саратовской области проводит 11 января встречу с представителями бизнес-сообщества, которые ранее обращались к нему с открытым письмом по поводу запретов на работу в пандемию. Во встрече принимают участие губернатор Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, депутаты областной думы, предприниматели, руководство Роспотребнадзора.Володин обратился к региональному Роспотребнадзору с тем, чтобы принятые ограничения для предпринимателей были обоснованными, а для этого надо понимать, насколько те или иные запреты эффективны в период пандемии.- Мы должны бороться с распространением инфекции и сделать все для того, чтобы, несмотря на пандемию, остался бизнес, сфера культуры. Садитесь, обсуждайте, принимайте грамотные решения, — сказал Володин.Он отметил, что необходимо рассмотреть варианты поддержки предпринимателей на уровне региональной и городской власти. Обсуждаются варианты поддержки бизнеса, который наиболее пострадал из-за ограничительных мер.Напомним, ранее городские власти Саратова предприняли ряд шагов, ухудшающих положение предпринимателей. Так, к примеру, включенных в реестр наиболее пострадавших отраслей изготовителей и распространителей печатной продукции мэрия Саратова пытается лишить законной возможности торговать печатными изданиями в киосках, поставив их на один уровень с торговлей шаурмой и сезонными арбузными базарами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.