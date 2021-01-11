В Саратове за 2020 год подростки совершили шесть преступлений экстремистской направленности.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это два заведомо ложных сообщения о терроризме, три случая публикации нацистской символики и одна попытка массового расстрела в школе. Все они понесли наказание.Речь об этом шла на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Также был рассмотрен вопрос организации трудовой занятости подростков. На временную работу за год было устроено 242 несовершеннолетних, из которых 33 находятся в трудной жизненной ситуации.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.