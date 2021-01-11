В министерстве здравоохранения Саратовской области прокомментировали сообщение в соцсетях о работе горбольницы Балакова.- В праздничные дни работа в стационарах не останавливается. Медицинская помощь пациентам оказывается. Если у кого-то из пациентов есть конкретные факты неоказания необходимой медицинской помощи, заявители могут обратиться в министерство здравоохранения Саратовской области по любым удобным каналам связи, — отметили в ведомстве.Напомним, ранее анонимный пользователь сообщил, что в отделении гнойной хирургии пациентам по несколько дней не меняют повязки.В Минздраве также предположили, что опубликованные фото свидетельствуют о травмах ног, которые потребовали глубокого оперативного лечения.Судя по предоставленным фотоматериалам речь идет о травмах нижних конечностей, потребовавших глубокого оперативного лечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.